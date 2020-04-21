الحساب بعد الأزمة.. عبد العال: القطاع الخاص قام بدوره في أزمة "كورونا"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن القطاع الخاص قام بدوره في أزمة كورونا وحافظ على العمال، ولابد من التوزان بين صحة المواطن وعجلة الاقتصاد.

جاء ذلك تعليقا على كلمة النائب عبدالحميد كمال خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، التي انتقد فيها أداء رجال الأعمال في أزمة فيروس كورونا.

وقال عبدالعال: "يجب التوازن الدقيق بين سير الاقتصاد وصحة المواطنين والعمال"، وأضاف "رجال الأعمال كان لهم دور وطني"، وتابع "لا مجال حاليًا لتوجيه النقد هذه اللحظة للاصطفاف الوطني والحساب بعد الأزمة".