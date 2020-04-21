برلماني يطالب بتطبيق قانون الطوارئ ضد ممارسي الرذيلة في زمن كورونا

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بنجاح وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة لمباحث الآداب بالتنسيق مع مباحث القاهرة فى القبض على 10 فتيات و6 شباب لاتهامهم ممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمنطقة النزهة، معربًا عن أسفه الشديد لمثل هذه الوقائع الخطيرة التي تخالف كل التقاليد والاخلاق والقيم المصرية.

وطالب "زين الدين"، فى بيان اليوم، بتوقيع أشد العقوبات على من يقومون بمثل هذه الأعمال التي تحض على الرذيلة، مؤكدًا ضرورة تطبيق قانون الطوارئ على أمثال هؤلاء خاصة في ظل مواجهة جميع أجهزة الدولة والشعب المصري العظيم، الذى أثبت أمس أنه يقف صفًا واحدًا مع الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا من خلال التزامه ولأول مرة في تاريخ مصر بعدم النزول من المنزل في احتفالات شم النسيم.

وقال النائب، إن أمثال هؤلاء الذين يمارسون الرذيلة في زمن كورونا، يجب تطبيق قانون الطوارئ ضدهم لأن هذه الأعمال البغيضة تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا، مطالبًا بتطبيق نفس العقوبات ضد من يديرون هذا النادي الصحي لمخالفتهم لقرارات وتعليمات الدولة ليس بفتحه فقط ولكن لممارسة الرذيلة بداخله.

وكانت التحريات، كشفت أن المتهمين كانوا يمارسون الفحشاء في حفلة "جنس جماعي" وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ووردت لرجال مباحث الآداب بوجود نادٍ صحي في النزهة يستخدم في أعمال المنافية للآداب ويخالف قرار مجلس الوزراء بإغلاق النوادي الصحية في إطار مجابهة وباء كورونا، ويتردد عليه عدد كبير من الشباب، وبإجراء التحريات دلت على صحة المعلومات، وأن القائمين على إدارته يستقطبون الساقطات وتقديمهن لراغبي المتعة وممارسة الرذيلة جماعيا داخل النادي.

كما أنشأوا مواقع على شبكة الإنترنت وحساب على فيسبوك لتسويق نشاطهم غير المشروع، وأضافت التحريات أن راغب المتعة يدفع 4 آلاف جنيه في جلسة المساج وممارسة الرذيلة وألقي القبض على 10 سيدات و6 شباب في حفلة جنس جماعي داخل النادي، وعثر على مبالغ مالية ضخمة وأدوات جنسية.

وبالعرض على نيابة النزهة وجهت لهم تهم ممارسة الدعارة وأعمال القوادة ومخالفة قرار مجلس الوزراء بإغلاق النوادي الصحية، وأمرت بحجز المتهمين على ذمة التحريات.