صرف حافز رمضان لـ17 ألف موظف.. "القابضة للسياحة" تكشف مصير رواتب العاملين بالفنادق

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، عن مصير رواتب وحوافز العاملين في الفنادق التابعة لها على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 19 فندقًا.

وقالت حطبة، خلال حديثها إلى "مصراوي": "إن مجلس إدارة الشركة قرر عدم القرب من الرواتب الشهرية للعاملين بالفنادق نهائيًّا؛ كونهم الأكثر تضررًا بعد توقف حركة السياحة نتيجة فيروس كورونا الذي ضرب البلاد".

وأشارت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق إلى وجود حافز ربع سنوي مرتبط بالإنتاج؛ مثل (حافز اﻷعياد والمناسبات ودخول المدارس)، وتم صرف نصفه للعاملين وتأجيل النصف الآخر لحين عودة العمل والإنتاج بعد زوال الغمة.

وأكدت حطبة صرف حافز شهر رمضان الكريم لعدد 17 ألف موظف بالشركات والفنادق تابعين لـ"القابضة للسياحة"، متابعةً: "ماينفعش نقول لهم مفيش رواتب كون الشركة مسؤولة عنهم بشكل كامل".

ويبلغ عدد الفنادق التابعة للشركة 19 فندقًا؛ منها 14 فندقًا لشركة "إيجوث للسياحة"، وفندقان للشركة "القابضة للسياحة"، وهما فندقا التحرير واللسان، وفندق إيتاب الأقصر يتبع شركة "المعمورة"، و3 فنادق عائمة أخرى، بالإضافة إلى أن فندق "نايل ريتز كارلتون" يتبع شركة "مصر للفنادق".. وكلها تابعة للشركة "القابضة للسياحة".

وبلغت خسائر الشركة القابضة للسياحة والفنادق، خلال شهر مارس الماضي، نحو 138 مليون جنيه، ومن المتوقع زيادتها خلال شهر أبريل الحالي لتتخطى 150 مليون جنيه بنسبة بين 10- 15%.

جدير بالذكر أن الشركات التابعة للشركة القابضة حققت أرباحًا إجمالية بقيمة 795.3 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي، بإجمالي إيرادات 3.2 مليار جنيه.