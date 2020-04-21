محافظ القاهرة: ورشة الملابس الجاهزة بالأسمرات جاهزة للتصدير
كتب- محمد نصار:
تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، ورشة لتصنيع الملابس الجاهزة بمدينة الأسمرات يعمل بها 225 عاملة من سكان الأسمرات.
وتضم الورشة 4 خطوط إنتاج تغطي احتياجات السوق المحلي وتستعد للتصدير الأسبوع القادم بالإضافة إلى خط لتدريب وتأهيل العمالة الجديدة.
وأشاد المحافظ، خلال الجولة، بجودة المنتج وقرر صرف منحة للعاملات داخل الورشة.
وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة على توفير فرص عمل لسكان الأسمرات خاصة المرأة المعيلة والأرمل والمطلقات من خلال إنشاء مصانع صغيرة لصناعة الملابس والسجاد اليدوي والسبح صديقة للبيئة.
وأشار إلى أن المحافظة نظمت عددا من المعارض الخاصة لتسويق منتجات المدينة، وأن الانتاج مستمر داخل الورشة لتلبية احتياجات السوق المحلي مع الالتزام بجميع الاجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
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