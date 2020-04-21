الأوقاف تفتح باب تلقي صدقة الفطر وفدية الصيام وبدل الإطعام: لا مجال لموائد الإفطار والتجمعات

كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف أنه لا مجال لأية تجمعات في شهر رمضان هذا العام لموائد الإفطار أو غيرها .

وأوضحت الأوقاف في بيان لها الثلاثاء، أنه تيسيرًا على أهل الفضل واستجابة لبعض النداءات التي طالبت بمخرج ييسر على من يريدون إخراج فدية أو إخراج كفارة أو صدقة فطر أو غير ذلك بتوفير مكان آمن لتلقي ذلك .

قررت وزارة الأوقاف فتح الباب لتلقي صدقة الفطر أو فدية الصيام أو بدل الكفارات أو بدل الإطعام لحساب الفقراء والمساكين على النحو التالي :

1- على حساب البر بوزارة الأوقاف رقم (788999/ 450/ 9) ، ويتم الدفع من خلال أي بنك على هذا الحساب .

2- الدفع في أي إدارة أوقاف على مستوى الجمهورية بموجب إيصال رسمي بالمبلغ وغرضه (فدية - كفارة – صدقة فطر – إفطار صائم – زكاة مال) ، مع التأكيد على عدم دفع أية مبالغ بدون إيصال رسمي ، وسيتم تلقي الإدارات ذلك ابتداء من يوم الأحد 3 رمضان 1441هــ الموافق26/4/2020م.

3- يمكن الاتصال على أحد الخطين التاليين (01008806466- 01112817473) لتوجيه مندوب أقرب إدارة لتحصيل المبلغ من المنزل بموجب إيصال رسمي .

4- البدء في صرف هذه المبالغ فور تلقيها على مستحقيها الحقيقيين ، كما سنقوم بدعمها بمبالغ أخرى من مواردها الذاتية من باب البر .