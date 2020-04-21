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الأوقاف: الصيام فرض على الأصحاء.. والأعذار للمرضى فقط

02:39 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
الأوقاف: الصيام فرض على الأصحاء.. والأعذار للمرضى فقط

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أن فريضة الصيام قائمة على الأصحاء (غير أصحاب الأعذار ) كسائر الأعوام السابقة، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، داعية الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الثلاثاء، أن ذلك بناء على ما أكدته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وما أكدته منظمة الصحة العالمية من أنه لا أثر على الإطلاق لكورونا على صيام الأصحاء، وإنما الأعذار للمرضى سواء من المصابين بكورونا أم من غيرهم.

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