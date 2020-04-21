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بالصور.. الرقابة الإدارية تشن حملة على مخازن الأدوية في ٤ محافظات

02:21 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
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كتب - محمد سامي:

شنت هيئة الرقابة الإدارية حملة تفتيش على مخازن المستلزمات الطبية في ٤ محافظات.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه في إطار الجهود المبذولة من الهيئة وبالتنسيق مع الإدارات التنفيذية بالمحافظات لمراقبة أماكن بيع وتخزين المستلزمات الطبية والأدوية مجهولة المصدر، تم ضبط بعض المتلاعبين في هذا المجال وبحوزتهم ١٢٦٧٢٠ قرص دواء مجهول المصدر، و١٧٥٨ عبوة دواء ومكملات غذائية منتهية الصلاحية، و ١٩٣٧٤ قفاز وكمامة طبية تم تصنيعها بورش خاصة ‏وجميعها غير مطابقة لمواصفات التصنيع، وعدد ٥٤٨ عبوة كحول ومواد خام بأحد المخازن لإعادة تصنيع المطهرات.

وذلك بمحافظات كل من الشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والسويس، وقنا، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة.

مخازن الأدوية الرقابة الإدارية المستلزمات الطبية

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