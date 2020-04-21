العالم سيتغير بعد "كورونا".. رئيس البرلمان مطالبًا الحكومة بالاستفادة من الأزمة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أشاد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة أزمة فيروس كورونا، ووصفها بالقرارات الشجاعة التي تم اتخاذها في مرحلة مبكرة لمواجهة الأزمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء؛ حيث حرص النواب بالقاعة على الوقوف والتصفيق وتوجيه التحية إلى الرئيس السيسي على تلك القرارات.

وقال عبد العال إن الدول اختلفت في تعاملها مع الأزمة، ونحن من أولى الدول التي أدركت خطورة الوباء، وكان للقيادة السياسية قرارات شجاعة، ولا ننسى القرارات الاقتصادية السابقة، والتي كانت في مجال الإصلاح الاقتصادى بتحرير سعر الصرف والطاقة وفي مجال البنية الأساسية في الطرق والكهرباء، مضيفًا: "لولا تلك الخطوات، لكانت هناك أضرار كثيرة خلال مواجهتنا الأزمة الحالية".

وتابع رئيس البرلمان: "لذلك أقول إن الأزمة الحالية فرصة علينا استغلالها؛ حيث ستسعى الدول لضخ استثمارات بعد أزمة كورونا، ونحن لدينا بنية أساسية في الطرق والمواصلات والكهرباء وإصلاح اقتصادي في تحرير سعر الصرف، وكذلك بنية تشريعية جيدة للاستثمار، وبالتالي على الحكومة أن تبذل كل مجهودها وتشكل خلية من الآن للتعامل مع فترة ما بعد كورونا؛ لأن العالم سيتغير اقتصاديًّا وسياسيًّا، وسيكون العالم بعد كورونا ليس مثل قبلها، حيث ستنزوى فكرة العولمة وتحل محلها الدولة الوطنية".

وأضاف عبد العال: "أيضًا على الحكومة أن تتعامل مع المستجدات من الناحية القانونية؛ مثل مطالبة الخارج بتخفيض الديون أو وقف الفوائد على الأقل"، متابعًا: "أيضًا أعتقد أن على جميع المواطنين أن يدركوا خطورة الأمر، ونعتمد في الدرجة الأولى على إرادتنا نحن؛ حيث إنه مهما كانت هناك إجراءات تقييد، لن تجدى دون تعاون المواطن في إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية".