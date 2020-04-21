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اطمئنوا .. عبدالعال يوجه رسالة للمصريين العالقين بالخارج

02:12 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
اطمئنوا .. عبدالعال يوجه رسالة للمصريين العالقين بالخارج

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب حرص الدولة كل الحرص على عودة كل العالقين بالخارج، قائلا: كرامة المصري أولا في الداخل والخارج ولن نقبل بإهانة أي مصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان على خلفية ما أثاره النائب مصطفى بكري ـ حول أزمة المصريين العالقين في الخارج ، مشيرا إلى أن هناك العديد من المصريين في الكويت والسعودية في الشوارع ويحتاجون للعودة أسوة بباقي الدول.

ووجه عبد العال، رسالة طمأنة للمواطنين قال فيها: "اطمئنوا لن نترك أي عالق في الخارج خصوصا الموجودين في دول الخليج"، مشيرا إلى أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة في هذا الشأن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عبد العال، ضرورة التأكيد أولا على تعريف العالق، وهو الموجود في الخارج لغير غرض العمل.​

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