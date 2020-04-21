أبرزها العلاوة.. رئيس البرلمان مشروعات القوانين إلى اللجان المتخصصة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب إلى اللجان النوعية المتخصصة.

أحال عبد العال مشروع قانون بشأن حالة الطوارئ؛ وهو مشروع القانون رقم 162 لسنة 1958، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، كما أحال مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي للموازنة العام للدولة للعام المالي الحالي 2019- 2020، وكذلك مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وأحال رئيس البرلمان أيضًا مشروع قانون لربط الموازنة العامة للدولة 2020- 2021، وكذلك مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2020- 2021، وكذلك 54 مشروع قانون بشأن ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية 2020- 2021.

وتمت إحالة كل تلك المشروعات بقوانين إلى لجنة الخطة والموازنة، كما أحال عبد العال مشروع قانون بشأن الإجراءات المالية لتداعيات فيروس كورنا المستجد إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الصحية.

وأحال رئيس المجلس مشروع قانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير بدايةً من الأول من يوليو لعام 2006، ولم تتم إضافتها إلى الأجر الأساسي، وكذلك مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وكذلك مشروع قانون بشأن تقرير الحد الأدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

كما تمت إحالة مشروعات القوانين تلك إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.