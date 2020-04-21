أول تعليق من وزير التعليم على صعوبة الوصول لامتحان تاريخ أولى ثانوي
كتب- أسامة علي:
علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكاوى الطلاب من صعوبة الوصول إلى منصة امتحانات الصف الأول الثانوي.
وقال "شوقي" ردًا على شكوى من أولياء الأمور، "إن هذه تجربة متفق عليها لحساب الأحمال".
وأكد وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد أي مشكلة: " لقد أعلنت عن هذا قبل بدء الامتحانات لا تقلقي إطلاقًا".
واشتكى عدد من الطلاب الصف الاول الثانوى، اليوم الثلاثاء، من عدم الوصول إلى منصة الامتحان الإلكتروني بسبب "سقوط السيستم".
جاء ذلك بعد قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليموالتعليم الفني، بتأدية الامتحان من الساعة العاشرة حتى الواحدة ظهرًا بدلا من تقسيم الطلاب على مجموعات.
واستأنف طلاب الصف الأول الثانوي، بإجمالي ٥٨٩ ألف طالب وطالبة، اليوم الثلاثاء، الامتحانات التجريبية الإلكترونية من المنزل بنظام "الأوبن بوك"، بمادة التاريخ، بعد إجازات أعياد القيامة وشم النسيم.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخفيض عدد الساعات المحددة لخوض الامتحانات التجريبية الإلكترونية للصف الأول الثانوي.
وأوضحت الوزارة أن الامتحانات التجريبية الإلكترونية للصف الأول الثانوي تعقد يومي ٢١، ٢٢ ابريل من الساعة ١٠ صباحًا إلى الساعة ١ ظهرًا لكل المحافظات.
وتعقد امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020
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