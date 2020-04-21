رئيس "أكتوبر الجديدة": إزالة فورية لمخالفة بناء بمنطقة "إبنى بيتك"

كتب - محمد عبدالناصر:

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بإنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء بمنطقة إبني بيتك 6 بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تعهد المالك باستكمال الإزالة على نفقته الخاصة، وذلك بالتنسيق بين إدارتي الأمن والتنمية بالجهاز ورئيس الحي وشرطة التعمير، وبإشراف نائب رئيس الجهاز.

وطالب المهندس عادل النجار، سكان المدينة بضرورة الالتزام بالإطار القانوني للبناء وعدم استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد لارتكاب مخالفات بناء، مؤكدًا استمرار حملات رصد وإزالة مخالفات البناء والتصدي بكل حسم للمخالفات كافة.