حاور مبارك.. مَن هو عمرو عبد السميع صاحب "حالة حوار" الذي وافته المنية؟

كتب- مصطفى علي:

توفِّي الكاتب الصحفي عمرو عبد السميع، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

يعد الكاتب الراحل من أبرز كتاب جريدة "الأهرام"، وصاحب عمود "حالة حوار" الذي يكتبه يوميًّا منذ سنوات، كما أنه باحث سياسي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، وله ما يقرب من 1000 مقال، ومشهود له بالمواقف الوطنية والتصدي لحملات الهجوم على مصر.

قدَّم عبد السميع عددًا من البرامج التليفزيونية؛ منها برنامج "حالة حوار" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، والذي توقف عام 2011 بعد قيام الثورة، كما سبق أن حاور من خلاله الرئيس الأسبق حسني مبارك.

واشتهر عبد السميع بارتباطه بالرئيس الأسبق ونظامه، وظل مدافعًا عنهما حتى بعد ثورة يناير.

واشتهر أيضًا بمعاداته لجماعة الإخوان المسلمين ومشروعها السياسي، ومن الاتهامات التي وجهت إليه أنه كان يدعم نظام التوريث لجمال مبارك.

كانت للراحل عشرات المقالات واللقاءات الإعلامية التي فضح فيها ممارسات الجماعة الإرهابية في مصر، بالإضافة إلى الحركات التي تحصل على تمويل ودعم خارجي.

هاجم عبد السميع الولايات المتحدة الأمريكية في فترة حكم أوباما، قائلًا: الأوضاع أصبحت مكشوفة.. الولايات المتحدة تتآمر على مصر وتقدم السلفيين كبديل لـ"الإخوان".

آخر ما كتب عبد السميع قبل وفاته، ضمن عمود "حالة حوار" بجريدة "الأهرام"، كان مقالًا حمل عنوان "الابتعاد الاجتماعي" تناول خلاله عدم التزام الإدارة الأمريكية بفكرة الابتعاد الاجتماعي اللازمة لمواجهة المرض في ظل تفشي فيروس "كورونا"، ما لم يتم اكتشاف دواء له، متابعًا: لم تتوقف إدارة الرئيس ترامب منذ بداية الجائحة عن التضاغط والتحرش ببعض الأطراف الدولية ذات الصلة بالملف، سواء كانت الصين الشعبية أو الكلوركين (الدواء الفرنسي تحت التجربة) أو منظمة الصحة العالمية.