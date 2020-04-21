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نائب ملوي يؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان

12:50 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
نائب ملوي يؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان

مجلس النواب

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

أدى محمد عبدالحكيم أبو زيد، وشهرته صابر عبدالحكيم، اليمين الدستورية، نائبًا بمجلس النواب عن دائرة مركز ملوي بمحافظة المنيا، خلفًا للنائب الراحل أحمد شرموخ، بعد الانتخابات التكميلية التي شهدتها الدائرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة في مواجهة فيروس كورونا.

من جانبه تمنى الدكتور علي عبدالعال، التوفيق والنجاح للنائب المنتخب.

ووفقا لجدول أعمال المجلس، من المقرر أن يأخذ البرلمان الرأي النهائي على مشروعي قانونين سبق وانتهى المجلس من مناقشتهما وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 ومشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.

كما يناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 والذي يستحدث بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا.

وتضم قائمة القوانين أيضا مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 ، والذي يأتي في ضوء تداعيات فيروس كورونا وما لها من آثار سلبية على الاقتصاد وحدوث خلل وتوقف لبعض القطاعات الاقتصادية مما يستوجب اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي.

مجلس النواب اليمين الدستورية نائب ملوي محمد عبدالحكيم أبو زيد

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