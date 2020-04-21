ليس عيبًا في منصة الامتحانات.. التعليم تبرر صعوبة الوصول إلى امتحان التاريخ

كتب- أسامة علي:

رد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكاوى الطلاب من صعوبة الوصول إلى منصة امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي الإلكتروتي، اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر لـ"مصراوي"، إن صعوبة الدخول إلى منصة الامتحانات بسبب الضغط على شبكات الإنترنت المنزلية، مشيرًا إلى أن الوزارة أجرت هذا الامتحان لاختبار قدرة شبكات المنازل.

وتابع المصدر بأن عدم الوصول إلى السيستيم ليس عيبًا في منصة الامتحانات، منوهًا بأن الوزارة قررت اليوم اختبار الشبكات المنزلية بعد تعديل مواعيد تسجيل الدخول إلى منصة الامتحانات.

وأضاف المصدر أن معظم الطلاب تمكنوا من الدخول إلى منصة الامتحانات بمرور الوقت.

كان عدد من طلاب الصف الأول الثانوي اشتكوا من عدم الوصول إلى منصة الامتحان الإلكتروني؛ بسبب سقوط السيستم.

وجاء ذلك بعد قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتأدية الامتحان من الساعة العاشرة حتي الواحدة ظهرًا بدلًا من تقسيم الطلاب على مجموعات.

واستأنف طلاب الصف الأول الثانوي بإجمالي ٥٨٩ ألف طالب وطالبة، اليوم الثلاثاء، الامتحانات التجريبية الإلكترونية من المنزل بنظام الأوبن بوك، بمادة التاريخ، بعد إجازات أعياد القيامة وشم النسيم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخفيض عدد الساعات المحددة لخوض الامتحانات التجريبية الإلكترونية للصف الأول الثانوي.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات التجريبية الإلكترونية للصف الأول الثانوي تعقد يومَي ٢١ و٢٢ أبريل من الساعة ١٠ صباحًا إلى الساعة ١ ظهرًا لكل المحافظات.

وتعقد امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 أبريل حتى 17 مايو 2020.