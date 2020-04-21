متحدث "الكهرباء": تركيب 25 ألف عداد ذكي في المرحلة الثانية

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالي العدادات الذكية الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء بلغ 200 ألف عداد ذكي، موضحًا أن شركات توزيع الكهرباء بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية.

وقال حمزة، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الثانية تستهدف تركيب 25 ألف عداد ذكي بشركات التوزيع الـ9 التي تقوم بتركيب العدادات في المرحلة التجريبية من المشروع.

يُذكر أن المشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي يتم تنفيذه في نطاق شركات توزيع الكهرباء كمرحلة أولى؛ حيث يتم التنفيذ بشركة توزيع كهرباء شركة شمال القاهرة بمنطقتي (العبور- مدينة نصر)، بإجمالي عدد نحو 53 ألف عداد، وبشركة جنوب القاهرة بمنطقتي (6 أكتوبر- الشيخ زايد) بإجمالي نحو 50 ألف عداد، وشركة الإسكندرية بمنطقتي (وسط الاسكندرية- برج العرب) بإجمالي نحو 39 ألف عداد، وشركــة القنـــاة بمنطقة (العاشر من رمضان) بإجمالي 50 ألف عداد، وشـركـة جنـوب الدلتـا بمنطقة (طنطا) بإجمالي 30 ألف عداد، وشركة مصر الوسطي بمنطقتي (المنيا- أسيوط) بإجمالي نحو 28 ألف عداد.

ويتميز العداد الذكي بأنه يمكِّن المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط؛ مثل "الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات/ساعة، أقصي حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهر سابق، والاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، والتاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة؛ مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".