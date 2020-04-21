أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

بحضور 3 وزراء.. "طاقة النواب" تفتح ملف انخفاض الأسعار العالمية للبترول

11:14 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
بحضور 3 وزراء.. "طاقة النواب" تفتح ملف انخفاض الأسعار العالمية للبترول

النائب طلعت السويدي

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تفتح ملف تأثير التداعيات الاقتصادية العالمية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا، وأثرت بالسلب على الأسعار العالمية للنفط مما أدى إلى انخفاض كبير في سعره داخل قطاع البترول المصري،

وأشار "السويدي"، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن اللجنة ستوجه الدعوة للمهندس طارق الملا وزير البترول والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد معيط وزير المالية لمناقشة هذا الموضوع المهم.

وأشاد " السويدى " بنجاح قطاع البترول في توفير جميع أنواع المنتحات البترولية لمختلف القطاعات بالدولة وللاستهلاك الصناعي والمنزل، مشيرا إلى اهمية الاستفادة من هذه الأسعار الجديدة للبترول في تحقيق مكاسب لصالح الصناعة المصرية سواء فيما يتعلق باسعار الغاز او البنزين وأسعار الكهرباء.

وأكد رئيس طاقة البرلمان، أن الاتجاه نحو تخفيض أسعار المنتجات البترولية والكهرباء في المجالات الإنتاجية سواء الصناعية أو الزراعية وغيرها يمكن أن يحقق لمصر ميزات كبيرة فيما يتعلق بملف الصادرات المصرية للخارج إضافة لتخفيض أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية.

طلعت السويدي مجلس النواب فيروس كورونا انخفاض أسعار البترول طارق الملا

الخبر التالى:

تهدد الأمن القومي.. "الأعلى للإعلام" يحقق اليوم في مقالات "نيوتن" بـ"المصري اليوم" حول سيناء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3333

    عدد المصابين

  • 821

    عدد المتعافين

  • 250

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2478634

    عدد المصابين

  • 651736

    عدد المتعافين

  • 170389

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع 7 درجات ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل طقس الأربعاء