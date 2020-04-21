بحضور 3 وزراء.. "طاقة النواب" تفتح ملف انخفاض الأسعار العالمية للبترول

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تفتح ملف تأثير التداعيات الاقتصادية العالمية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا، وأثرت بالسلب على الأسعار العالمية للنفط مما أدى إلى انخفاض كبير في سعره داخل قطاع البترول المصري،

وأشار "السويدي"، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن اللجنة ستوجه الدعوة للمهندس طارق الملا وزير البترول والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد معيط وزير المالية لمناقشة هذا الموضوع المهم.

وأشاد " السويدى " بنجاح قطاع البترول في توفير جميع أنواع المنتحات البترولية لمختلف القطاعات بالدولة وللاستهلاك الصناعي والمنزل، مشيرا إلى اهمية الاستفادة من هذه الأسعار الجديدة للبترول في تحقيق مكاسب لصالح الصناعة المصرية سواء فيما يتعلق باسعار الغاز او البنزين وأسعار الكهرباء.

وأكد رئيس طاقة البرلمان، أن الاتجاه نحو تخفيض أسعار المنتجات البترولية والكهرباء في المجالات الإنتاجية سواء الصناعية أو الزراعية وغيرها يمكن أن يحقق لمصر ميزات كبيرة فيما يتعلق بملف الصادرات المصرية للخارج إضافة لتخفيض أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية.