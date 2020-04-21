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وفاة الكاتب الصحفي عمرو عبدالسميع بعد صراع مع المرض

10:44 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
وفاة الكاتب الصحفي عمرو عبدالسميع بعد صراع مع المرض

الكاتب الصحفي بالأهرام عمرو عبدالسميع

كتب- مصطفى علي:

توفي اليوم الثلاثاء، الكاتب الصحفي بالأهرام عمرو عبدالسميع بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن يوارى جثمانه الثرى عقب صلاة الظهر بمدافن العائلة بأول طريق السويس بالرحاب.

وكان الراحل يرقد فى غرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ويعاني من مشكلات فى القلب ومشاكل صحية أخرى.

كانت الهيئة الوطنية للصحافة أكدت في وقت سابق أن الراحل الدكتور عمرو عبدالسميع الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام يمر بأزمة صحية حرجة.

عمرو عبدالسميع صراع مع المرض وفاة عمرو عبدالسميع

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