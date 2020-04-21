طلال أبوغزالة يكشف أهم نقاط قوة الاقتصاد المصري: "لن تنضب أبدًا"

كتب- عاطف مراد:

قال الخبير الاقتصادي والتنموي طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة "أبوغزالة الدولية للاستشارات"، إن عام 2020 سيشهد نهاية للهيمنة الأمريكية على العالم، مضيفًا: "احتواء أمريكا للصين ومنعها من الصعود فات أوانه، وواشنطن سيرضيها حاليًا مشاركة بكين في قيادة العالم من خلال ما يعرف بالقطبية الثنائية".

وأضاف أبو غزالة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، أن أزمة كورونا جاءت لتضيف بعدًا آخر للأزمات الاقتصادية، لكنها لن تغير في التاريخ، مشيرًا إلى أننا سنشهد مواجهة عسكرية كبرى بين الصين وأمريكا في أكتوبر 2020، في ظل التصاعد اليومي للأزمات.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يرغب في الصراع لكنه يطمح في الحفاظ بالهيمنة الأمريكية على العالم.

وأوضح الخبير الاقتصادي، إن الصراع التجاري بين أمريكا والصين مازال في بدايته، متوقعًا استمرار الحروب التجارية بين القطبين حتى 2025 على أقل تقدير، في الوقت الذي أججت فيه مسألة حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، الصراع بين البلدين.

وأشار أبو غزالة إلى أن روسيا وبريطانيا تسعيان لمشاركة أمريكا والصين في كتابة عقد جديد لقيادة العالم من خلال سيناريوهات الهيمنة متعددة الأطراف.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه وفقًا للتقارير الاقتصادية ستحتل الصين المرتبة الأولى على مستوى العالم بحلول 2030 تليها الهند في المرتبة الثانية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة، مشيرًا إلى أن مصر ستحتل المركز السادس عالميًا متفوقة على تركيا بخلاف توقعات المؤشرات.

وأوضح أبو غزالة، أن التقنية المعلوماتية ستساهم في تحسين الاقتصاد في البلاد العظمى، لافتًا إلى أن مصر لديها قناة السويس التي لن تنضب اقتصاديًا وستكون في المستقبل أهم نقاط قوة الاقتصاد المصري، بجانب البنية التحتية الضخمة التي تقوم مصر باستحداثها وتطوير المستهلك منها، والتي ستكون داعمة ومشجعة لزيادة الإنتاج والاستثمار.​