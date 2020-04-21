ننشر البيان المالي للموازنة العامة قبل مناقشته بالبرلمان
07:56 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
كتبت- ميرا إبراهيم:
حصل "مصراوي" على البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة 2020-2021 والمرتقب مناقشته بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
ومن المنتظر أن يحضر وزيري المالية والتخطيط، للجلسة العامة اليوم، عقب إلقائها البيان المالي للحكومة.
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