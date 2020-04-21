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ننشر البيان المالي للموازنة العامة قبل مناقشته بالبرلمان

07:56 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
ننشر البيان المالي للموازنة العامة قبل مناقشته بالبرلمان

مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم:


حصل "مصراوي" على البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة 2020-2021 والمرتقب مناقشته بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يحضر وزيري المالية والتخطيط، للجلسة العامة اليوم، عقب إلقائها البيان المالي للحكومة.

مجلس النواب الموازنة العامة الحكومة وزارة المالية

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ننشر البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية قبل مناقشته بالبرلمان

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