كورونا في 24 ساعة| شائعة "الحظر في رمضان" وأكبر حصيلة يومية.. وإصابة بكارفور

كتب- محمود علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و11 حالة وفاة جديدة، في أكبر حصيلة يومية من الإصابات حتى الآن، قبل إعلان إدارة متاجر "كارفور" إصابة أحد العاملين فيها بالفيروس، ورد مستشار رئيس الوزراء على شائعة تطبيق حظر التجوال من الساعة الرابعة عصراً في شهر رمضان.

يأتي ذلك قبل إعلان انهيار أسعار النفط الأمريكي، وأصبحت الكثير من الشركات على شفا إعلان إفلاسها.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث حول فيروس كورونا في مصر والعالم طوال 24 ساعة مضت كالتالي:

- أكبر حصيلة يومية.. الصحة: 189 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

- "كارفور" يُعلن إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا

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- مشروع قانون: تسهيلات حكومية للشركات والمواطنين بسبب كورونا

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- مستشار رئيس الوزراء: لم يتم تحديد مواعيد الحظر في شهر رمضان حتى الآن

- تأكيدًا لانفراد "مصراوي".. مستشار الرئيس يعلن استخدام بلازما المتعافين لعلاج كورونا

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