منفذ جولات المتحف المصري: سجلت جميعها في يوم واحد

كتب- محمد عاطف:



أعرب وليد البطوطي المرشد السياحي الذي يقدم جولة سياحية افتراضية يومية، حول أحد الآثار الموجودة بالمتحف المصري بالتحرير، بالاشتراك مع المرشدة السياحية فاطمة عبدالله، عن سعادته من ردود الأفعال التي تلقاها إلى الآن.

وقال البطوطي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "تلقيت إشادات كثيرة من شخصيات مهمة في مصر وخارجها، منهم صحفيون عالميون من جرائد كبيرة في واشنطن، مثل الواشنطن بوست، ونيويورك تايمز، وهناك مسئولون كبار كلموني للتهنئة بنجاح العمل".

وأضاف البطوطي: "فكرة الحلقات كانت للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الذي اختارنا لأداء هذه المهمة لتذكير الجمهور في مصر والعالم بأهمية الآثار المصرية القديمة، ولنقدم رسالة للعالم كله بأننا موجودون، وسنقدم لك الحضارة المصرية في أي مكان واجلس في منزلك".

وأكمل البطوطي: "هذه الحلقات جهد يوم واحد فقط، وبعض الناس أعتقد أننا قمنا بالتحضير لفترة طويلة ولكن ذلك لم يحدث، بل قمنا بتحضير الشكل النهائي للحلقات وقمنا بالتصوير في يوم واحد، وكان كل شيء يحدث لحظة بلحظة"، مؤكدًا أن نجاح العمل يعود إلى روح الفريق التي رأيناها.

وحول إمكانية استكمال الحلقات، قال البطوطي: "هذا الأمر يعود لقرار الوزير إذا أراد أن يكمل الحلقات موسمًا آخر، وهذا يعتمد على قياس مدى نجاح الحلقات الماضية، وإقراره في نهاية الأمر"، لافتًا إلى أن العشرين قطعة التي تم تصويرها كانت من اختيار الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار.​