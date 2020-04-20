أكثر الكلمات إنتشاراً

شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

برلماني يطالب المحافظين بالإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية للتخلص من القمامة

09:02 م الإثنين 20 أبريل 2020
برلماني يطالب المحافظين بالإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية للتخلص من القمامة

محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

وجّه النائب محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكليفاته الواضحة والحاسمة للحكومة، بضرورة استغلال فترة حظر التجوال في رفع مخلفات القمامة وتسليط الضوء بشكل كبير على أعمال التطهير والنظافة.

وقال "الحناوي" في بيان اليوم، إن توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لجميع المحافظين بتطبيق هذا الإجراء لأن هذا التوقيت يعد فرصة ذهبية لعمل ذلك لسهولة الحركة للعاملين في عملية النظافة.

وأشار إلى أنه كان أول نائب بالبرلمان يطلب من رئيس الوزراء إصدار تكليفات فورية لجميع المحافطين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية باستغلال الظروف الراهنة في مواجهة أزمة القمامة والتخلص منها على مستوى الجمهورية خاصة أن هذه الظاهرة الكريهة أصبحت في غالبية الميادين العامة والشوارع الرئيسية والجانبية وبجوار مختلف المؤسسات بالدولة خاصة المدارس والجامعات والمساجد والكنائس ومراكز الشباب وغيرها إضافة إلى وجودها على مختلف الطرق السريعة والطرق بين المحافظات والمدن والقرى.

وتابع: "طالبت من رئيس الوزراء أن يؤكد للمحافظين ان هذا الملف سوف يؤخذ في الاعتبار خلال عملية تقييم أداء المحافظين، فلا يعقل أن مصر التي نجحت في إنجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى التي أبهرت العالم كله ونجحت في القضاء على فيروس سى أن تقف عاجزة أمام التخلص من مشكلة القمامة".

محمد هاني الحناوي مجلس النواب القمامة السيسي حظر التجوال الحكومة

الخبر التالى:

أهمها أوقات عمل المخابز.. ننشر خطة "التموين" في شهر رمضان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3333

    عدد المصابين

  • 821

    عدد المتعافين

  • 250

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2435876

    عدد المصابين

  • 639239

    عدد المتعافين

  • 167369

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تأكيدًا لانفراد "مصراوي".. مستشار الرئيس يُعلن عن تفاصيل جديدة بشأن علاج كورونا