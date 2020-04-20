برلماني يطالب المحافظين بالإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية للتخلص من القمامة

كتب- أحمد علي:

وجّه النائب محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكليفاته الواضحة والحاسمة للحكومة، بضرورة استغلال فترة حظر التجوال في رفع مخلفات القمامة وتسليط الضوء بشكل كبير على أعمال التطهير والنظافة.

وقال "الحناوي" في بيان اليوم، إن توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لجميع المحافظين بتطبيق هذا الإجراء لأن هذا التوقيت يعد فرصة ذهبية لعمل ذلك لسهولة الحركة للعاملين في عملية النظافة.

وأشار إلى أنه كان أول نائب بالبرلمان يطلب من رئيس الوزراء إصدار تكليفات فورية لجميع المحافطين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية باستغلال الظروف الراهنة في مواجهة أزمة القمامة والتخلص منها على مستوى الجمهورية خاصة أن هذه الظاهرة الكريهة أصبحت في غالبية الميادين العامة والشوارع الرئيسية والجانبية وبجوار مختلف المؤسسات بالدولة خاصة المدارس والجامعات والمساجد والكنائس ومراكز الشباب وغيرها إضافة إلى وجودها على مختلف الطرق السريعة والطرق بين المحافظات والمدن والقرى.

وتابع: "طالبت من رئيس الوزراء أن يؤكد للمحافظين ان هذا الملف سوف يؤخذ في الاعتبار خلال عملية تقييم أداء المحافظين، فلا يعقل أن مصر التي نجحت في إنجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى التي أبهرت العالم كله ونجحت في القضاء على فيروس سى أن تقف عاجزة أمام التخلص من مشكلة القمامة".

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