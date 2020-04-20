​أكاديمية البحث العلمي: 18 مشروعًا فائزًا في المبادرة الوطنية لتمكين المرأة

كتب- أسامة علي:

أعلن صباح اليوم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 18 مشروعًا فائزًا في المبادرة الوطنية لتمكين المرأة "Women Up" تعزيز دور وإمكانات الشركات النسائية في مصر" والتي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في فبراير 2018.

وتستهدف ريادة الأعمال للمرأة مع تعزيز القدرات المحلية من خلال مجموعة من التدابير التي تهدف إلى الاستفادة القصوى من إمكانيات الموارد البشرية في مصر، حيث تقدم من خلال المبادرة 317 مقترحًا وخضعت المقترحات للتقييم الإداري بما يتماشى مع رؤية البرنامج، وتمت تصفية المقترحات إلى 160 مقترحًا خضعوا للتقييم الفني، وبعد المرحلة الأولى للتقييمات أطلقت الأكاديمية مسابقة لعرض الأفكار في القاهرة يناير 2020، وفي جزيرة قرمان بمحافظة سوهاج بمقر المركز الإقليمي التابع للأكاديمية في فبراير 2020، وذلك تحت إشراف اللجنة الفنية لريادة الأعمال وبرنامج مسرعات الأعمال 101 بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقال رئيس الأكاديمية، في بيان إعلامي له، إن برنامج "تمكين المرأة" يتعاون مع المبادرة الرئاسية الجديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومي للمرأة وباقي المبادرات القومية التي تهدف إلى تمكين المرأة، وهو مشروع متعدد الأهداف لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والشمولية الاقتصادية في مصر من خلال تعظيم دور الشركات الناشئة والشركات الصغيرة اجتماعيًا واقتصاديًا، وأن هذا المشروع سينفذ في محافظات مختلفة في مصر بخلاف محافظات سوهاج والقاهرة والشرقية وأسيوط، من خلال 20 دورة تدريبية وجلسات تعليمية /معلوماتية، ودعم أكثر من 80 مشروعًا متناهي الصغر التي تقوم عليها المرأة، واحتضان 18 مشروعًا على الأقل للمرأة المصرية، من خلال برنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق" الذي أطلقته الأكاديمية منذ عام 2015، وسيتم دعم رواد الأعمال التكنولوجيين والمبتكرين المقبولين في منح الاحتضان من خلال تدريب متخصص ودعم فني ودعم مادي يصل إلى 200 ألف جنيه للشركة الواحدة.