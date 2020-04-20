رغم كورونا.. أطفال يلعبون الكرة في شم النسيم

تصوير - علاء أحمد:

رصدت عدسة "مصراوي" عددًا من الأطفال يلعبون كرة القدم، في حديقة أحد الشوارع بمنطقة المهندسين بالجيزة يوم شم النسيم.

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه الحكومة - المواطنين من التواجد في الشوارع أو تنظيم أي مظهر من مظاهر الاحتفال بشم النسيم، في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار العدوى بفيروس "كورونا".