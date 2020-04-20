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رغم كورونا.. أطفال يلعبون الكرة في شم النسيم

07:23 م الإثنين 20 أبريل 2020
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تصوير - علاء أحمد:

رصدت عدسة "مصراوي" عددًا من الأطفال يلعبون كرة القدم، في حديقة أحد الشوارع بمنطقة المهندسين بالجيزة يوم شم النسيم.

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه الحكومة - المواطنين من التواجد في الشوارع أو تنظيم أي مظهر من مظاهر الاحتفال بشم النسيم، في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار العدوى بفيروس "كورونا".

شم النسيم كرة القدم منطقة المهندسين فيروس كورونا

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