رغم كورونا.. أطفال يلعبون الكرة في شم النسيم
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تصوير - علاء أحمد:
رصدت عدسة "مصراوي" عددًا من الأطفال يلعبون كرة القدم، في حديقة أحد الشوارع بمنطقة المهندسين بالجيزة يوم شم النسيم.
يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه الحكومة - المواطنين من التواجد في الشوارع أو تنظيم أي مظهر من مظاهر الاحتفال بشم النسيم، في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار العدوى بفيروس "كورونا".
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