"مش عارف أجيبهالكم إزاي".. مستشار رئيس الوزراء ينشر صورًا لشواطئ الإسكندرية

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر المستشار الإعلامي رئيس مجلس الوزراء، هاني يونس، صورًا لمحافظة الإسكندارية اليوم الاثنين، حيث ظهرت الشواطئ والشوارع وهي خالية تمامًا من المواطنين.

وقال يونس، خلال الصفحة الرسمية له بموقع "فيسبوك": "مش عارف أجيبهالكم إزاي.. دى إسكندرية".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارًا بمنع التجمعات يوم شم النسيم، ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس "كورونا"، فضلًا عن الغلق الكامل للمحال والمراكز التجارية وكافة المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام.​