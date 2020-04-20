بـ50 جنيهًا.. الأوقاف تطور وجهًا واقيًا من "كورونا" وتحدد منافذ البيع

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، منافذ بيع (درع الوجه الواقي) من إنتاج الورش الإنتاجية بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

ودرع الوجه، يستخدم لحماية المستخدمين من الرزاز ناتج السعال أو العطس، ولتقليل استخدام اليد على الوجه مباشرة، في إطار الحماية من فيروس "كورونا".

وأعلنت الأوقاف منافذ المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف والتي يباع فيها الدرع:

في الجيزة:1 شارع عصام الدالي – الدقي.

الإسكندرية: 32 ش صلاح سالم – أمام قسم العطارين.

البحر الأحمر: معرض المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف – ميدان النجدة – مدينة الحرفيين – الغردقة.

المنيا: 78 ش الحرية – كورنيش النيل – برج إيتاب – الدور السادس.

أسوان: مقر المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف – برج رقم 10 – أبراج سما أسوان – الدور الثالث.

مقاس وسعر المنتج:

مقاس 27 × 22 بـ (50 جنيهًا) غير شامل خدمة التوصيل.

مقاس خاص بالمستشفيات 30 × 22 بـ (55 جنيهًا) غير شامل خدمة التوصيل.

مقاس خاص متحرك 34 ×22 بــ (65 جنيهًا) غير شامل خدمة التوصيل.

ونظرًا لشدة الطلب على المنتج حيث تم بيع عدد (6000) درع خلال الأسبوع الأول، جار التوسع في خطوط الإنتاج.

من الجهات التي حصلت على الدرع :

مستشفى الحسين الجامعي – مستشفى الزهراء الجامعي – معهد القلب – مستشفى الدعاة – بعض مستشفيات الحميات (تبرع من الجمعيات الأهلية) - بنك فيصل الإسلامي – مجموعة من شركات تداول الأوراق المالية – مجموعة من شركات المقاولات.

للتواصل للشراء أو الاستفسار:

وللتواصل مع العلاقات العامة لطلب الكميات وخدمة التوصيل ومعرفة تكلفة التوصيل، عبر الواتس: "01003896819".

وأشارت في بيان لها الاثنين، أنه سيتم تشغيل خاصية الخط الساخن رقم (19695) بدء من يوم الأربعاء المقبل، علمًا بأن تكاليف التوصيل ستثبت في فاتورة التسليم حسب الكمية والمكان.