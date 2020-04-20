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شوارع خالية.. القاهرة بلا حركة في شم النسيم

04:01 م الإثنين 20 أبريل 2020
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كتب - محمد نصار:

تصوير- علاء أحمد

شهدت شوارع وميادين محافظة القاهرة، وخاصة منطقة وسط البلد وكورنيش النيل، اليوم الاثنين، غيابا تاما للزحام وتجمعات المواطنين، وذلك من الساعات الأولى للصباح وحتى عصر اليوم.

كما غابت السيارات بشكل عام وخاصة سيارات النقل الجماعي والنقل العام عن الشوارع، بسبب تعطيل جميع المواصلات بشكل كامل اليوم. يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الحكومة من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

شم النسيم الحظر فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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