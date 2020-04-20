"الزراعة": تسهيل إجراءات تصدير المنتجات المصرية إلى الكويت

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، يفيد قيام دولة الكويت بتسهيل إجراءات دخول الصادرات الزراعية المصرية إلى أراضيها.

وقال "العطار" في بيان اليوم الاثنين، إنه كان يتم احتجاز جميع الشحنات المصرية في الموانئ الكويتية وتحليلها قبل الإفراج النهائي عنها مما أثر بالسلب على صادراتنا للكويت خلال عامي 2018 - 2019.

وقاد الحجر الزراعي المصري، جولة طويلة من المفاوضات الفنيه مع الجانب الكويتي وكان آخرها زيارة الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، دولة الكويت على رأس وفد رفيع المستوى ضم رئيس المجلس التصديري ورئيس التمثيل التجاري بالكويت انتهت بإلغاء قرار تشديد الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية.

يذكر أن هذا القرار يساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة الكويت، ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لزيادة الصادرات من أجل دعم الاحتياط النقدي المصري.

وتجدر الإشارة إلى الدور الكبير الذي قام به المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومكتب التمثيل التجاري بسفارة جمهورية مصر العربية بالكويت من جهود للتنسيق لاتمام هذه الزياره والنجاح في رفع التشديد المفروض.