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تقرير حكومي.. غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ وايقاف وسائل النقل بـ27 محافظة

12:54 م الإثنين 20 أبريل 2020
تقرير حكومي.. غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ وايقاف وسائل النقل بـ27 محافظة

اللواء محمود شعراوي

كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قبل قليل، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة جهود المحافظات لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية فيما يخص شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال شعراوي، إن التقرير الذي تلقاه حتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الاثنين، أشار إلى توقف كافة وسائل النقل العامة والخاصة وإغلاق كامل للمولات والمحال التجارية، وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، في 27 محافظة في ظل تواجد مستمر للقيادات المحلية والتنفيذية وتعاون مع أجهزة الأمن بالمحافظات.

وأوضح الوزير، أن غرفة العمليات ستواصل المتابعة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات لاتخاذ اللازم مع أي تجمعات للمواطنين وموافاة غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء بتطورات الموقف أولًا بأول وعلى مدار الساعة.

محمود شعراوي غلق الحدائق شم النسيم فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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