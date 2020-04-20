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"الإنتاج الحربي" يصنع كبائن تعقيم الأفراد.. ويسلم 4 لمجلس النواب

12:18 م الإثنين 20 أبريل 2020
"الإنتاج الحربي" يصنع كبائن تعقيم الأفراد.. ويسلم 4 لمجلس النواب

وزارة الانتاج الحربي

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة الإنتاج الحربي، إنه في إطار مشاركة وزارة الإنتاج الحربي مع أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة فيروس كورونا المستجد وخطة الإنتاج الحربي في استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع أجهزة ومعدات تساعد في الحد من انتشار الفيروس، فقد قام المهندسون والفنيون والعاملين بكل من شركة حلوان للآلات والمعدات وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 999 الحربي ومصنع 99 الحربي) بتصنيع كبائن تعقيم الأفراد المزودة بعدد من الرشاشات التي تقوم برش المواد المطهرة علي الأفراد لتعقيمهم قبل دخول المنشآت، كما تم تزويدها بجهاز لقياس درجة الحرارة للمار بداخلها وكذا جهاز حساس يعمل عند دخولها ويفصل أوتوماتيكيا عند الخروج.

والجدير بالذكر أنه قد تم تسليم عدد (4) كبائن تعقيم للأفراد من إنتاج شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) إلى مجلس النواب أمس.​

وزارة الانتاج الحربي كبائن تعقيم فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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