رابط مزيف.. القوي العاملة تنفي فتح التسجيل لمرحلة ثانية للعمالة غير المنتظمة

كتب- يوسف عفيفي:

نفت وزارة القوي العاملة، ما تداولته مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول فتح باب التسجيل لمرحلة ثانية للعمالة غير المنتظمة لصرف منحة الـ500 جنيه، وحذرت المواطنين من رابط مزيف.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إنها تجدد نفيها "ما أثير عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من المغرضين وأهل الشر على خلاف الحقيقة، من أن وزارة المالية أطلقت رابط للتسجيل لمرحلة ثانية لفئة العمالة غير المنتظمة".

وأضافت: تواصل المكتب الإعلامي بوزارة القوي العاملة مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الذي تواصل بدوره مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لإطلاق وزارة المالية أي روابط إلكترونية خاصة بتسجيل بيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، وأن هذا الرابط مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق.

وتهيب وزارة القوى العاملة بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة، عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشيرة إلي أن هدف المغرضين وأهل الشر إفساد المشهد الحضاري الذي تم فيه صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه تصرف علي مدي 3 أشهر بإجمالي 1500 جنيه، وهو نتاج الجهود التي قامت بها الحكومة ممثلة في الوزارات والجهات المعنية، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية تجنبا لحدوث ما يعكر صفو هذا العمل .

ولفت الوزارة إلى أنه مراعاة للظروف الطارئة التي حالت دون صرف المنحة خلال الأيام التي حددت من 13 إلي 16 أبريل الجاري ، فقد تم تخصيص أيام 26 و27 و28 و29 و30 أبريل الجاري للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له مع الالتزام بوصول الرسالة النصية قبل الصرف بـ 24 ساعة.

وأكدت الوزارة أن أي بيان رسمي يصدر عن الحكومة سيتم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، فضلا عن موقع وزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفى كافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.