قادمة من ليبيا وتبدأ غدا.. الأرصاد تعلن تفاصيل الموجة الحارة

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد بداية من الثلاثاء ولمدة 48 ساعة.

وأضاف شاهين لمصراوي، إن الطقس اليوم الاثنين، معتدل على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، كما تتواجد الشبورة المائية على الطرق وتتلاشي مع بداية أشعة الشمس في الظهور.

وتابع: "بداية من يوم الثلاثاء، تتعرض البلاد لموجة حارة، حيث ترتفع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح بين 5 إلى 6 درجات، حث تسجل على القاهرة 32.

وأضاف أن الموجة الحارة نتيجة وجود منخفض جوي في الصحراء الغربية والذي يجلب رياح جنوبية غربية قادمة من شرق ليبيا والصحراء الغربية، لافتًا إلى أن الرياح ليست محملة بالرمال والأتربة، ولكن ستتواجد شوائب عالقة في الجو غر مؤثرة على مستوى الرؤية.

وأشار إلى أن الرياح المحملة بالرمال والأتربة ستكون محصورة في أقصى المناطق الغربية، لافتًا إلى أن نشاط الرياح وقلة نسب الرطوبة يساعد على عدم الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وحذر شاهين من تخفيف الملابس بشكل كبير خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن تخفيف الملابس لابد أن يكون بشكل تدريجي حتى لا نتعرض لنزلات البرد نتيجة تغير حالة الطقس التي يتعرض لها الجسم بشكل مفاجئ.​