الإسكان: البدء في صب أسقف الدور الثالث بعمارات "جنة" بمدينة ملوى الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم البدء في صب أسقف الدور الثالث علوى بعدد من عمارات مشروع "جنة" للإسكان الفاخر، بمدينة ملوى الجديدة، وذلك إستكمالاً لمسيرة تنفيذ الأعمال بالمرحلة الأولى من مدينة ملوى الجديدة.

وأوضح المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز مدينتى ملوى والفشن الجديدتين، في بيان، أنه جارٍ تنفيذ ١٠٨٨ وحدة سكنية ٣٤ عمارة (أرضى + ٧ أدوار متكرر) بالمشروع بمدينة ملوي الجديدة، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الثانى علوى بجانب أعمدة الدور الثالث علوى بعدد من العمارات بالمشروع.

وذكر رئيس جهاز مدينتي ملوى والفشن الجديدتين، أنه تم التنبيه على جميع الشركات العاملة بالمدينة، بضرورة تكثيف العمالة بالمواقع، وزيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من الأعمال بالمشروعات طبقا للبرنامج الزمنى المحدد، بجانب إلزام الشركات باتخاذ الإحتياطات اللازمة لوقاية جميع العاملين بالمواقع المختلفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكروري، إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، مع إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية جميع العاملين بالمواقع المختلفة.