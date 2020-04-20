3 أضعاف العام الماضي.. الزراعة تعلن ضبط أطنان فسيخ ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن مديريات الطب البيطري في المحافظات استطاعت حتى مساء أمس ضبط ٦٣ طن و٤٩٨ كيلو جرام من الأسماك والفسيخ والسردين المملح و الرنجة قبل بيعها للمواطنين في شم النسيم، وتم تحرير عدد ١٦٧ محضر مخالفة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف محمود، في بيان، أن هذه الكمية تعتبر ثلاثة أضعاف العام الماضي حيث كانت الكمية المضبوطة حوالى ٢٣ طنا.

وجاء ذلك نتيجة للجهود التي تبذلها هيئة الخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات في تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع السلع الغذائية ذات أصل حيواني من أجل الحفاظ على حياة المواطنين.