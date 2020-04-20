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صور.. تشديدات أمنية على الكورنيش لمنع تجمعات المواطنين بشم النسيم

10:52 ص الإثنين 20 أبريل 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- مصطفى الشيمي:

بالتزامن مع أعياد الربيع، كثفت قوات الأمن تواجدها بمناطق كورنيش النيل، لمنع أي تجمعات للمواطنين، وخاصة أمام الحدائق والمناطق الخضراء، حيث تم وضع كردون أمني على كل الطرق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا بمنع التجمعات يوم شم النسيم، ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس "كورونا"، فضلا عن الغلق الكامل للمحال والمراكز التجارية وكافة المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام.

تشديدات أمنية كورنيش النيل شم النسيم فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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