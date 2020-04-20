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القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة شم النسيم بالقطاع الخاص

10:49 ص الإثنين 20 أبريل 2020
القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة شم النسيم بالقطاع الخاص

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- محمد سامي:

أصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة علي مستوي 27 محافظة ، طالبت فيه مكاتبها الفرعية بمتابعة تنفيذ إجازة اليوم 20 أبريل 2020 بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم، بالمنشآت والمصانع التابعة لكل مديرية.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أعلن أن اليوم الاثنين، الموافق 20 أبريل عيد شم النسيم إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكد وزير القوى العاملة أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة شم النسيم القطاع الخاص

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