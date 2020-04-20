المنشآت الفندقية: "كورونا قتل السياحة".. وفندقين بالقاهرة للحجر الصحي



كتب- يوسف عفيفي:

قال هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن فيروس كورونا قتل السياحة، وبلغت نسب الإشغالات في شم النسيم بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان صفر% نتيجة توقف حركة السياحة والطيران بشكل كامل.

وأوضح الشاعر، أن هناك قرار وتعليمات مشددة من الغرفة لفنادق القاهرة الكبرى بأن تستقبل 25% فقط من الطاقة الاستيعابية لكل فندق، مع عدم استضافة الزبائن في المطاعم الخارجة والكافيهات التابعة للفنادق.

وأشار عضو غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن عدد الفنادق المرخصة من قبل ووزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية تبلغ نحو 1300 فندق.

وقال إنه تم تخصيص بعض الفنادق في مدينة مرسى علم للحجر الصحي ﻷصحاب مرضى كورونا مع التعقيم والتطهير الكامل، قبل وبعد انتهاء مدة الحجر، بجانب استمرار التعقيم لكل الفنادق الأخرى على مستوى الجمهورية.

وتابع: "على مستوى القاهرة، جرى تخصيص فندقين فقط لعمل حجر صحي لمرضى كورونا وهما فندق المطار وفندق مدينة الإنتاج الإعلامي".

وحول العمالة في الفنادق، قال الشاعر إن الفنادق المغلقة منحت العاملين إجازات لحين عودة العمل فيها وإعطائهم مرتباتهم كاملة دون نقصان أو تأجيل، متابعًا: "اﻹجازة ليس لها علاقة بالراتب، بل أفادت الطرفين".

وأضاف: "هناك فنادق منحت نصف العمالة إجازات بالتبادل بين الموظفين بجانب منح الحوامل ومن لديهم أطفال أقل من 12 سنة وأصحاب اﻷمراض المزمنة إجازات لعدم وجود إشغالات وطبقًا لقرار مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا، مع إعطائهم المرتبات أيضًا كاملة".