برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن صرف سلع مدعمة مجهولة المصدر للمواطنين

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن ممارسات وصفها النائب بالمخالفة، تقوم بها الشركة المصرية لتجارة الجملة.



وأوضح فؤاد، أن هناك بعض الممارسات المخالفة التي تقوم بها الشركة المصرية لتجارة الجملة، وهي إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين، تتمثل في إجبار المواطنين أثناء صرف السلع التموينية لهم على صرف أصناف محددة رديئة الجودة ليست ضمن منظومة التموين.



وتابع فؤاد: "كما أن هذه المنتجات مجهولة المصدر وغير متداولة في السوق مثل منتجات شاي، وسمن نباتي، لافتًا إلى أن هذه الممارسات المخالفة تتم بجميع إدارات بيع المصرية للجملة بالمحافظات وفروع نصف الجملة وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ وبقالات السلع التموينية، ما أدى إلى استياء كافة المواطنين المتعاملين مع الشركة بسبب الجودة السيئة للمنتجات والتي يتم إجبارهم على صرفها رغم كونها خارج منظومة التموين".



واستطرد فؤاد، أنه نظرًا للمخالفات التي تتم داخل الشركة، وشكاوى المواطنين المتعاملين معها، الأمر الذي يستدعي التساؤل عن دور الرقابة على هذه الشركة، وعلى السلع التي تصرفها، مطالبًا سرعة مناقشة طلب الإحاطة باللجنة النوعية المختصة واتخاذ ما يلزم تجاهه.