بالرابط والخطوات.. كيفية حصول العمالة الغير منتظمة على إعانة من الأزهر

كتب - محمود مصطفى:



أعلن الأزهر الشريف، فتح باب التسجيل لتقديم إعانة لصالح العمالة الغير منتظمة، المتأثرة من فيروس كورونا، من بيت الزكاة والصدقات، على البوابة الإلكترونية للمشيخة.

وتبرع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمبلغ خمسة ملايين جنيه لحساب صندوق تحيا مصر، للمساهمة فى دعم جهود مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد فى مصر "كوفيد 19".

وينشر مصراوي رابط وخطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على إعانة من الأزهر الشريف، وهي كالتالي:



الدخول على رابط بوابة الأزهر المخصص للتسجيل في استمارة إعانة بيت الزكاة والصدقات المصرى للعمالة اليومية المتأثرة بالظروف الحالية .. الدخول على رابط بوابة الأزهر المخصص للتسجيل في استمارة إعانة بيت الزكاة والصدقات المصرى للعمالة اليومية المتأثرة بالظروف الحالية .. اضغط هنا