أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

مصادر بالطيران: هبوط رحلة القادمين من أمريكا بمطار مرسي علم

09:35 م الخميس 02 أبريل 2020
مصادر بالطيران: هبوط رحلة القادمين من أمريكا بمطار مرسي علم

مطار مرسى علم الدولي

كتب - محمد عبيد:
كشفت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني مساء اليوم الخميس ، أنه تقرر تحويل وصول رحلة العالقين المصريين القادمة من واشنطن والتي تصل فجر غد الجمعة، لمطار مرسي علم الدولي بدلا من مطار القاهرة، وإنهاء إجراءات وصولهم هناك، وإقامة إجراءات الحجر الصحي لهم لمدة 14 يوما .
وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، أنه في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازي، تقرر تحويل رحلة واشنطن للهبوط بمطار مرسي علم، وإجراء الكشف الطبي والتحاليل الفوري فور الهبوط، وإنهاء إجراءات وصول الركاب ووضعهم داخل إجراءات الحجر الصحي، مثل ركاب رحلتين لندن وفرنسا .
وأشارت المصادر، إلى أنه تم التنسيق بين كل السلطات بمطار مرسي علم والجهات المشاركة لاستقبال الركاب فجر غد الجمعة، والإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار تحت الإشراف الأمني إلى أماكن إقامتهم لمدة 14 يوما هناك.
مطار مرسي علم الدولي أمريكا قطاع الطيران المدني فيروس كورونا واشنطن

الخبر التالى:

أعلى حصيلة يومية.. الصحة: 86 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 865

    عدد المصابين

  • 201

    عدد المتعافين

  • 58

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1002159

    عدد المصابين

  • 198420

    عدد المتعافين

  • 51484

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالأرقام.. مصر تسجل اليوم أعلى معدل إصابات يومي منذ ظهور كورونا (تفاعلي)