وزير التموين يطمئن المواطنين: احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 4 أشهر

كتب - محمد سامي:

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة إلى المواطنين طمأنهم فيها على احتياطي البلاد من السلع الاستراتيجية من قمح وأرز وسمن ومكرونة، مؤكدا أنه يكفي على الأقل مدة أربعة أشهر، والسكر والزيت واللحوم والدواجن يكفي أكثر من ستة أشهر.

وأضاف المصيلحي في بيان له الخميس، أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية بزيادة الاحتياطي من هذه السلع، فإنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق تلك الزيادة.

وأشار إلى فتح باب الصرف من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء طوال أيام الشهر، وكذلك تم فتح صرف نقاط الخبز بدلا من أن تنتهي يوم ٢٠ من الشهر، لتستمر حتى آخر الشهر.

وطالب المصيلحي، الجميع بالعمل على تقليل الضرر الناتج من فيروس كورونا الناتج عن مشكلة التجمعات، موجها الشكر لبدالي التموين وأصحاب منافذ جمعيتي، الذين ينظمون صفوف الجمهور أمامهم.

وأكد وزير التموين، أن قرار الحظر لا يسري على محال السلع الغذائية، والذين هم ليسوا فقط البدالين أو السوبر ماركت أو مصانع الأغذية أو سيارات نقل الأغذية، ولكن كذلك محلات الخضر والفاكهة والجزارة والدواجن والألبان، وكان حدث الحظر في بعض نقاط التنفيذ يوم الجمعة الماضية، ولكن الجميع الآن يتعاون، وتوجيهات رئيس الوزراء بأن هذا الحظر ليس له علاقة إلا بالتجمعات وعدم تحرك الأفراد خارج نطاق الحظر.