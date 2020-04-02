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ابو العينين رئيسا لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية

08:07 م الخميس 02 أبريل 2020
ابو العينين رئيسا لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا اليوم الخميس، بتكليف الطيار عمرو فهمي ابوالعينين للعمل رئيسا لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والعضو المنتدب لها.

وشغل ابوالعنين، عدة مناصب قياديه من بينها رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران، ومدير عام مركز العمليات المتكامل بشركة الخطوط الجوية وكبير طيارى البوينج ٧٧٧.

وأصدر رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف الطيار حسن أشرف الخولي للعمل مساعدا لرئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وكان يشغل منصب رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية .​

الخطوط الجوية الطيار رشدي زكريا شركة مصر للطيران عمرو فهمي ابوالعينين

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