اتحاد كتاب مصر يفتح باب الحصول على القروض للأعضاء دون فوائد

كتب - محمد عاطف:

أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر علاء عبد الهادي، فتح باب القروض لأصحاب المعاشات والإعانات دون فوائد، تماشيا مع الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب تفشى فيروس كورونا: كوفيد 19.

وأكدت النقابة في بيان لها الخميس، أنه تقديرا لما تمر به البلاد من ظروف قاهرة وإدراكا للمسؤولية النقابية، اتخذ مجلس الإدارة عددا من التدابير والقرارات المالية لدعم الأعضاء النقابة في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية المتمثلة في جائحة (كورونا: كوفيد 19) وما فرضته من أعباء على الوطن والمواطنين فتح باب القروض لأصحاب المعاشات من صندوق المعاشات والإعانات بواقع خمسة آلاف جنيه مصري، دون فوائد، تسدد خصمًا من المعاش على عامين من الشهر التالي مباشرة للحصول على القرض.

وأكدت النقابة، أن المادة نفسها تسري على أعضاء الجمعية العمومية من غير مستحقي المعاش بعد، وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه، وذلك بضمان اثنين ممن يتقاضون المعاش ولم يسبق لهما الحصول على قرض.

يذكر أن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أعلنت إرجاء عقد الجمعية العمومية العادية المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، بمقر الاتحاد بالزمالك، إلى 29 من شهر مايو المقبل، على أن تجرى الانتخابات يوم 5 من شهر يونيو المقبل، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لاحتواء فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تجرى انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة النقابة المقرر انعقادها وفق المادة "77" من اللائحة، وذلك في مقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في الزمالك.​