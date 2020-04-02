نقابة الأشراف تقدم تعازيها في وفاة حمدي زقزوق: فيلسوفا قلما يجود به الزمن

كتب - محمود مصطفى:



نعت نقابة الأشراف، على لسان نقيبها السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، الدكتور محمود حمدي زقزوق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وزير الأوقاف الأسبق، الذي رحل عن عالمنا مساء الأربعاء، عن عمر ناهز الـ٨٧ عاماً.

وتقدمت نقابة الأشراف في بيان لها، بخالص العزاء والمُواساة لأسرة الفقيد، وللأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وكافة محبيه وتلاميذه في مشارق الأرض ومغاربها، مشيرةً إلى أن الأمة العربية والإسلامية فقدت عالماً ومفكراً وفيلسوفاً وأستاذاً من الطراز الفريد قلما يجود الزمان بمثله، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وتوفي مساء الأربعاء، الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، عن عمر يناهز ال87 عاما، بعد صراع مع المرض.