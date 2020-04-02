مدبولي: نحن في المرحلة المتوسطة من كورونا.. والالتزام الآن ضروري
06:02 م الخميس 02 أبريل 2020
كتب - أحمد عبدالمنعم:
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، وأكدت أننا في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا".
وأكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الخميس، للحديث عن مستجدات فيروس كورونا، على ضروروة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة المصرية، للتصدي للفيروس.
وأشار إلى إن التأكد من عدم تأثر حياة المواطنين بالإجراءات التى تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا، تجرى بشكل يومي للحد من انتشار كورونا.
الخبر التالى:مدبولي: أرقام المصابين بكورونا في الحدود الآمنة
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