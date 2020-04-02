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وزير الأوقاف يتلقى برقية عزاء من نظيره السعودي في وفاة حمدي زقزوق

05:57 م الخميس 02 أبريل 2020
وزير الأوقاف يتلقى برقية عزاء من نظيره السعودي في وفاة حمدي زقزوق

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس، برقية عزاء من نظيره السعودي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، في وفاة الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الخميس، أن الوزير السعودي قال في رسالته:" قد علمنا ببالغ الحزن نبأ وفاة وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمود حمدي زقزوق، وإننا إذ نتقدم لكم ولكافة علماء مصر بصفة عامة، بأحر التعازي وصادق المواساة في الفقيد، لنسأل الله - عز وجل - أن يغفر له، ويتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان ".

وتوفي مساء أمس، الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف، الأسبق، عن عمر يناهز الـ87 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.​

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف حمدي زقزوق عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ

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