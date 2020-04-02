وزير الأوقاف السعودي يعزي الطيب وجمعة في وفاة حمدي زقزوق
05:22 م الخميس 02 أبريل 2020
كتب - محمود مصطفى:
بعث وزير الأوقاف السعودي، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، برقية عزاء لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، في وفاة الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق.
وقال الوزير السعودي في رسالته:" قد علمنا ببالغ الحزن نبأ وفاة وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمود حمدي زقزوق، وإننا إذ نتقدم لكم ولكافة علماء مصر بصفة عامة، بأحر التعازي وصادق المواساة في الفقيد، لنسأل الله - عز وجل - أن يغفر له، ويتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان ".
وتوفي مساء أمس، الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف، الأسبق، عن عمر يناهز الـ87 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
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