من بينها "زانتاك وراني".. توصية رسمية بسحب أدوية شهيرة تُعالج المعدة
أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" سحب جميع أدوية الحموضة التي تحتوي علي مادة الرانيتيدين التي تباع سواء بوصفة طبية أو التي لا تستلزم وصفة طبية من السوق، وتعتبر هذه هي الخطوة الأخيرة في التحقيق الجاري حول الملوث المعروف باسم ثنائي ميثيل نتروزامين الموجود بها، وطلبت من الشركات المصنعة وقف تصنيع تلك الأدوية.
وأكدت الإدارة أن الشوائب في بعض منتجات رانيتيدين تزداد بمرور الوقت وعند تخزينها في درجات حرارة أعلى من درجة حرارة الغرفة، وقد تؤدي إلى تعرض المستهلك لمستويات غير مقبولة من هذه الشوائب.
تعرف على قائمة الأدوية التي أوصت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بسحبها.. اضغط هنا
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