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"معجزات كثيرة".. ماذا قال البابا تواضروس عن اليوبيل الذهبي لظهور العذراء بالزيتون؟

02:44 م الخميس 02 أبريل 2020
"معجزات كثيرة".. ماذا قال البابا تواضروس عن اليوبيل الذهبي لظهور العذراء بالزيتون؟

البابا تواضروس الثاني

كتب- مصطفى علي:

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه في عام 1967 تعرضت مصر للنكسة وكانت في حالة يرثى لها، وبعد أقل من سنة أراد الله أن يعزي المصريين، فظهرت السيدة العذراء مريم بكنيسة الزيتون وشاهدها آلاف الناس في هذ الظهور على فترات في مدة تقترب من عامين.

وأضاف البابا، في كلمة له، اليوم الخميس، أن هذ الظهور كان للعالم كله، وجميع وسائل العالم تتحدث عن أنه معجزة، فحدثت معجزات كثيرة، حتى المسؤولين في مصر بمختلف فئاتهم، حينما شاهدوا هذا الظهور قرروا تخصيص الأرض المقابلة للكنيسة لتصبح كاتدرائية تحمل اسم السيدة العذراء مريم، وتم بناء هذه الكاتدرائية الضخمة وتعتبر من أوسع وأكبر كنائس القاهرة، وحملت اسم العذراء الزيتون.

وتابع البابا تواضروس: يوجد بيننا أحياء مباركون شاهدوا هذا الظهور، ونحن نعتبر هذه الكنيسة محلا للزيارة والحصول على البركة.. وهذا العام هو عام اليوبيل الذهبي لهذا الظهور، وكل عام وأنتم بخير.

كنيسة الزيتون البابا تواضروس

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